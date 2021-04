‘Ik was één of ander monster geworden, net de hulk’; 20 jaar cel geëist voor moord op zwangere Naomi

,,Een brute executie”, noemde de officier van justitie het schietincident op 24 augustus vorig jaar in de flat in Presikhaaf.

Waarom?

,,Waarom moest je dat nou zo doen? Je had ook gewoon met mama kunnen praten. Mama wilde alleen de baby houden”, zeggen de 7 en 9-jarige dochters van Naomi in een verklaring die iemand van slachtofferhulp op de rechtszitting voorlas. ,,Wat was er met me gebeurd als ik thuis was geweest? Ik moet er heel veel om huilen. Ik mis mama heel erg.”