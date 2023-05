Ik zou kunnen afsluiten met de mededeling dat deze column geschreven is door Chat GPT

Peperdure horloges en goudstaven buitge­maakt, maar telg uit Tag­hi-familie ontkent dat hij er iets mee te maken heeft

Hij is een telg van de familie Taghi. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twintiger uit Gorinchem van handel in wapens, drugs en het zetten van een grote kraak in Culemborg in februari 2022. Bij de woninginbraak in de Gelderse stad werden peperdure horloges, goudstaven, waardepapieren en sieraden buitgemaakt.