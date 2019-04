‘In Arnhem neergeschoten aannemer was razend op zijn eigen moeder (86)’

Ze wil haar naam niet noemen en op de foto gaan, nee, daar is geen denken aan. ,,Ik wil ook weten wat dit te betekenen heeft gehad", zegt ze. In elk geval was ze zaterdag rustig thuis met haar zoon toen de bel ging, vertelt ze. Haar man was er niet. Voor de deur stond de 55-jarige Antilliaanse man uit Tilburg die ze zo goed kende: de aannemer die bezig is haar kleine doorzonwoning aan de achterkant uit te bouwen. ,,We waren niet helemaal tevreden", vertelt ze. ,,De bouw moet op 15 mei klaar zijn, maar de werkmannen komen soms niet opdagen. Ik krijg dan te horen dat de bestelde materialen nog niet binnen zijn. Dat kan zijn, maar die bouw moet wel op tijd af."