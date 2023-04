In de gemeente Arnhem wordt er elk jaar 483 kilogram huishoudelijk afval geproduceerd

Het jaarlijks geproduceerde aantal kilo's huishoudelijk afval is de afgelopen jaren in de gemeente Arnhem gestegen. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

In de gemeente Arnhem werd in 2020 ongeveer 79.419 ton huishoudelijk afval geproduceerd, goed voor 492 kilo per inwoner. Dat is iets meer dan in 2019. Alle inwoners van de provincie Gelderland hebben de laatste jaren gemiddeld 474 kilo afval geproduceerd per persoon.

Op dit moment bestaat ongeveer een derde van ons huishoudelijk afval uit restafval. De Nederlandse overheid wil in 2025 naar maximaal dertig kilo restafval per persoon per jaar. De hoeveelheid restafval moet dus flink omlaag, willen we die doelstelling halen.

Stijging tijdens coronacrisis

In 2020 hebben Nederlanders flink meer huishoudelijk afval geproduceerd. Dat jaar werd ongeveer 9,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld, dat is ongeveer 521 kilogram per inwoner. Dit was een jaar eerder nog iets minder dan 8,5 miljard kilogram. Het betreft de grootste toename huishoudelijk afval in bijna 25 jaar. Gegevens van 2021 en 2022 zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog niet compleet, maar naar schatting nam het aantal kilo's afval in 2021 weer iets af.

Huishoudelijk afval is een verzamelnaam voor het afval dat ontstaat in een huishouden. De afvalsoorten die het vaakst voorkomen zijn tuinafval, papier, plastic en etensresten. Maar ook glas, textiel en metaal tellen mee in de berekening. Wat niet mee wordt gerekend is bedrijfs- en industrieel afval, bouw- en sloopafval en grof vuil. Het is hierdoor aannemelijk dat het totaal geproduceerde kilo's afval hoger ligt.

Verantwoording

De dataredactie van deze site analyseerde cijfers van het CBS. Het gaat om de cijfers uit de jaren 2010 en 2016 t/m 2020. De data van de jaren 2021 en 2022 ontbreken, omdat deze nog niet compleet zijn. Het jaarlijks geproduceerde afval is berekend op basis van het gemiddelde verbruik tijdens de jaren 2016 tot en met 2020 .