In deze Arnhemse wijk zit maar één huisarts, maar die zit bomvol: bewoners wijken uit naar dorpen in omgeving

Is het weer voorjaar in Arnhem? Nee: de herfstkro­kus komt op!

ARNHEM - Wie in het parkje aan het Velperplein loopt, waant zich even in het voorjaar. Een zonnetje beschijnt een bed van lilakleurige krokussen. En dat in oktober. De leek zonder groene vingers zal zich afvragen of dit een resultaat is van klimaatverandering.

13 oktober