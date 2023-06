In een ander universum leeft klompendansen als nooit tevoren

MET VIDEO TERUGLEZEN explosies Arnhem | Onderne­mers en omwonenden zijn bruut geweld zat: ‘Het is een schande’

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben zich zware explosies voorgedaan in winkelcentrum Elderveld in Arnhem. Bewoners van een tegenovergelegen woongebouw schrokken wakker van de nachtelijke harde knallen. Volg alles in ons liveblog.