In je blootje in je eigen huis: wat mag wel en wat mag niet?

Verloeder­de hoek van de Korenmarkt heeft eindelijk toekomst: nieuwe eigenaar mikt op hippe flexwer­kers

ARNHEM - Het einde aan de leegstand van horecazaken op een deel van de Arnhemse Korenmarkt is in zicht. In de panden aan de westzijde van het uitgaanscentrum moet een hip flexwerkkantoor met horeca komen.

18 januari