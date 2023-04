In meivakantie twee weken lang iedere dag activiteiten voor schooljeugd met Jeugdland

indebuurt.nl Parel van Funda: futuristi­sche watervilla met ongewone vormen en marmeren details

In Arnhem en omstreken staan geregeld prachtige en bijzondere huizen te koop. Van kleine, pittoreske woningen tot gigantische landhuizen. In de rubriek Fundaparels licht indebuurt woningen uit die opvallen. Deze week: een futuristische villa aan én over het water met een hotel chique inrichting.