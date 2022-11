In Portugal vonden de mensen Joana te direct. ‘Hier is direct juist de norm’

Netwerk van ‘warme kamers’ voor iedereen die het thuis koud heeft nodig, Leger des Heils vaker open

Om mensen die het thuis koud hebben te helpen, zijn de buurthuiskamers van het Leger des Heils in de wintermaanden vijf dagen per week open. Met de landelijke Warme Kamers-campagne probeert het Leger des Heils bibliotheken, scholen, sportclubs en wijkcentra over te halen dit voorbeeld te volgen.

7 november