Inbrekers slaan in Arnhem nu minder vaak toe dan tien jaar terug

Herdenking ‘Quick Anger’ Wester­voort met het jaar indrukwek­ken­der

Met het jaar wordt de herdenking van de operatie Quick Anger in Westervoort indrukwekkender. Dat is de ervaring van Michael Godfrey, die sinds 2010 de herdenking van de oversteek van de IJssel - aanzet voor de bevrijding van Arnhem en de rest van West Nederland - bijwoont. Tot 2015 samen met zijn in dat jaar overleden vader, een van de bevrijders.