‘Incasso Cees’ rekende eerst af met Joop om wietruzie en vermoordde daarna kunsthandelaar uit Laren

De bejaarde man die recent in Amersfoort in zijn auto is omgebracht had ruzie met de Arnhemse incassobaas Cees J. over een opgerolde hennepkwekerij. Voor ‘Incasso Cees’ dreigde gevangenisstraf, terwijl de 74-jarige Joop P. uit Soest de dans ontsprong. Daarna bracht hij een kunsthandelaar uit het Gelderse Laren om het leven.

Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander.

De 74-jarige Joop P. uit Soest werd vorige week vrijdag rond 13.30 uur dood aangetroffen in een groene Saab 900 vlakbij het station van Amersfoort. Enkele uren daarna werd in het centrum van Arnhem een 55-jarige handelaar in kunst en curiosa uit het Gelderse Laren in zijn zwarte jeep vermoord.

Het onderzoek naar de dader leidde al snel naar Cees J. Die beroofde zichzelf van het leven, toen een zwaarbewapend arrestatieteam ‘s nachts bij hem binnenviel.

6.000 hennepplanten

De politie onderzoekt de verbanden tussen de drie doden. De 74-jarige man huurde in december 2014 een grote loods bij Cees J,. die toen nog een incassobedrijf in Duiven had. Bij de inval trof de politie bijna 6.000 hennepplanten (straatwaarde 2 ton) aan. Joop P., ook betrokken bij een grote hennepplantage in Doetinchem, kreeg in 2019 slechts een taakstraf. Tot grote frustratie van Cees J., die vond dat de Soestenaar hem de schuld in de schoenen had geschoven.

Cees J. en zijn ex-vrouw kregen een maand celstraf. Het hoger beroep in deze zaak diende maandag 16 november. J. vertelde het gerechtshof in Arnhem dat hij wegens corona niet kon komen.

Cees J. is donderdagmiddag in besloten kring in Zwolle gecremeerd.