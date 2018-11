Incident met pepperspray bij dance-event Qlimax in GelreDome

ARNHEM - Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag pepperspray gebruikt in GelreDome, waar het dance-event Qlimax werd gehouden.

Een politiewoordvoerder bevestigt het incident, waar door bezoekers van Qlimax op sociale media ook al melding van werd gemaakt. Er zijn in GelreDome geen aanhoudingen verricht en er zijn ook geen aangiften gedaan. Ook de precieze omvang van het incident blijft onduidelijk.

De politie stelt vooralsnog geen vervolgonderzoek in. ,,We weten dat er collega's ter plaatse zijn geweest omdat er door onbekenden met pepperspray is gespoten. Maar er is op dit moment geen zicht op vervolgonderzoek. Dat doen we alleen als er aangiftes zouden binnenkomen en dat is tot op heden niet gebeurd’’, aldus een politiewoordvoerder.

GelreDome wil nog niet op het incident reageren, organisatie Q-dance was niet voor commentaar bereikbaar.

Zakkenrollers

Het gebruik van pepperspray tijdens grote publieksevenementen is niet uniek. Eerder dit jaar gebeurde het ook al tijdens het Bölke Open Air festival in Enschede en op het Daydreamfestival in Bergeijk. Daar bleken er zakkenrollers achter te zitten die de ontstane commotie gebruikten om toe te slaan. Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat dit ook in GelreDome het geval was.