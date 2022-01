‘Inferno’ richt voor tienduizenden euro’s schade aan op trouwdag Jeroen en Ronald: ‘De hele boel stond in de fik’

,,We hadden onze laatste spaarcenten net in ons huis gestoken, waar we tóch besloten te blijven ondanks de perikelen rond bijvoorbeeld de uitbreiding van Kronenburg. Onze vijf katten hebben we gezond teruggevonden en we zijn zelf in goede gezondheid, dus we praten alleen over materieel. Maar daar zitten toch bepaalde dingen tussen waar je erg aan bent gehecht en die raak je nu kwijt.”