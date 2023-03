Integrade van De Klup voor eerst niet in Huissen, maar in Bemmel: ‘Zolang de structuur hetzelfde blijft, komt het goed’

Arnhemse voert actie voor noodtoilet­ten in Turkije: ‘Net geopereerd aan hersentu­mor en dacht, ik móet wat doen’

Ayla Keles uit Arnhem was net geopereerd aan een hersentumor toen Turkije ernstig werd getroffen door een aardbeving. Ze wist meteen dat ze in actie wilde komen door 250 mobiele wc’s naar Turkije te sturen. Maar ze is nog lang niet bij de benodigde 150.000 euro.