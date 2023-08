Internationale studenten opgelicht via Facebook: ‘Ik dacht dat ik eindelijk een kamer had’

Koper krijgt in deze wijk niet alleen een woning, maar ook ‘klimaatles’ voor de nieuwe tuin

Kopers van een woning van project Blos in het Arnhemse stadsdeel Schuytgraaf krijgen voor hun geld niet alleen een duurzame woning in een groene omgeving. Ze kunnen tijdens de bouw van de huizen, die inmiddels is begonnen, meedoen met een workshop over het klimaatbestendig inrichten van hun nieuwe tuin.