Intertoys in Huissen doelwit van overval: ‘Dader leek een verwarde jongeman’

indebuurt Dennis neemt vaak een ijskoud bad: 'Mijn zoons van 12 en 8 gaan mee'

“Ik zag ineens alles in paars- en bruintinten”, zegt Dennis Gerritzen (43) over zijn eerste ervaring met een ijsbad. “Ik ging erin tijdens een ultrarun van 50 kilometer. Ik was er helemaal niet op voorbereid maar in de hype van het moment deed ik het gewoon. Het was helemaal niet fijn en ik schrok van wat er gebeurde.”

15 januari