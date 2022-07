Intiem wandelen met alpaca's: van genderneutrale Pearl tot Pinokkio met de grote - maar prachtige - neus

Evert werd als man slachtof­fer van seksueel misbruik: ‘Ik lijk sociaal en gezellig, maar voel me verknipt’

ARNHEM - Er is veel te weinig aandacht voor mannen die in hun leven te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Dat zegt Arnhemmer Evert van den Brink (68), die zelf op jonge leeftijd is misbruikt. Hij wil dit najaar in samenwerking met welzijnsorganisatie Humanitas een groep voor lotgenoten starten.

