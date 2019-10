Inval op cruiseschip in Arnhem legt misstanden bloot: personeel maakt veel te lange dagen

Phion, nieuwe naam Gelders Or­kest-Or­kest van het Oosten leidt tot hilariteit: ‘Debilise­ring ten top’

7:21 ARNHEM - Je kon erop wachten. Phion, de nieuwe naam voor de combinatie Gelders Orkest-Orkest van het Oosten, wekt alom de spotlust. ,,Het lijkt wel een gas voor in een TL-buis”, meende een olijke twitteraar. Anderen hebben het over een thuiszorgorganisatie, een verzekeraar of een ziekenhuis.