Invasie van techniekstudenten op komst in Arnhem: ‘Energie heeft steeds grotere prioriteit gekregen’

Noodkreet trouwe fan: ‘Bezoek aan wedstrijd Vitesse is gevaarlijk, zorg voor professio­ne­le beveili­gers’

ARNHEM - Tientallen jaren volgt Vitessefan en seizoenkaarthouder Ulbe Rozeboom de verrichtingen van zijn club vanaf de Charley Bosveld-tribune in stadion GelreDome. En ook bij uitwedstrijden reisde de Arnhemmer regelmatig mee met Vitesse. ,,Maar het is tegenwoordig gevaarlijk om op de tribune te zitten. Voor je het weet vliegt er een vuurpijl of vuurwerkbom langs. De oudere garde loopt al weg. Die heeft er tabak van. Dat neem ik de club kwalijk.”

8 maart