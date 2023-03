Is Bero een ‘eendagsspits’ of blijvende oplossing bij Vitesse? ‘Het werkte best goed’

Matus Bero ziet zichzelf weer even als jonge knaap in het shirt van AS Trencin. Als jeugdspeler van de Slowaakse topclub. ,,Als we dan achter stonden, werd ik in de spits gezet”, vertelt de middenvelder van Vitesse. ,,Maar ik stond net zo goed achterin als we een voorsprong moesten verdedigen.”