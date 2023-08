Is de hertenbok uit Oosterbeek nou wel of niet ‘geholpen’? Een uitleg in vijf vragen

Is de hertenbok in Park Hartenstein in Oosterbeek nu wel of niet gecastreerd? Wel, meenden ze bij de gemeente Renkum vorige week. Niet, zegt een ambtenaar die deze week is teruggekeerd van vakantie. De operatie moet nog plaatsvinden. Wanneer? Voorlopig niet.