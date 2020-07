Is het een mondkapje of is het een piemel? ‘Lullig dat ons symbool ondersteboven op een penis lijkt’

In jaar tijd 70 extra waterstofauto’s in regio Arnhem: doel van 90 niet gehaald

9:00 ARNHEM - In en rondom Arnhem rijden binnen een jaar 70 extra waterstofauto’s rond. Dat is minder dan verwacht, maar toch is het stimuleringsproject H2-Drive volgens de gemeente Arnhem en provincie Gelderland een succes geworden. Het project heeft zijn doel bereikt en is per 24 juli gestopt.