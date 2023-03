‘Jaar Vitesse ideale leerschool crisismanagement’

Hij heeft EK’s gespeeld. WK’s. Hij staat op 101 interlands voor Oranje en is kampioen geworden met Barcelona en PSV. Als voetbaltrainer heeft hij landstitels veroverd. In Eindhoven. Maar hij is ook ontslagen bij Fenerbahçe en Derby County.

Phillip Cocu (52) is een ervaren voetbalcoach. Geestelijk onafhankelijk, gerijpt door succes en bitterheid. Dus raakt hij niet snel uit evenwicht door de chaos bij Vitesse. Maar zijn taak in Arnhem is loodzwaar. De club staat al een heel jaar in brand. Het stadiondossier, het overnameproces en de proflicentie – in alles heerst de noodtoestand. En daar komt de sportieve malaise bij. Alleen handhaving telt nog in de hoofdstad van Gelderland. ,,Een jaar Vitesse is voor een trainer een ideale leerschool crisismanagement”, zegt Cocu, grappend.