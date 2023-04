Jacon Jan Cremer brengt misstanden aan het licht en geeft aanzet tot verbod op kinderarbeid

Museum Hof van Hessen weer zes dagen per week geopend, met nieuwe expo over rijke Roomse leven in Huissen

Het stadsmuseum Hof van Hessen in Huissen heeft de periode met beperkte openingstijden vanwege hoge energiekosten achter zich gelaten. Bezoekers kunnen er weer zes dagen per week terecht. Tegelijk is de expositie ‘De hele santekraam’ verlengd tot juni.