Jagen op de Veluwe mag doorgaan, ondanks komst van de wolf

Nacompetitie Arnhem e.o. De Paasberg begint nacompeti­tie tegen Alverna, ESA tegen winnaar Hoevelaken-SC Rouveen

ARNHEM - Na de laatste ronde in de reguliere competitie van het zaterdagvoetbal is ook het schema voor de nacompetitie bekend. Uit de regio Arnhem zijn alleen ESA, AVW'66 en De Paasberg betrokken in de strijd om promotie.