Jaira (17) heeft een hulphond nodig, maar er is één groot probleem: ‘Dit is mijn laatste redmiddel’

Overlast dichte A12 lijkt mee te vallen langs de sluiproute: gunstig gevolg van het herfstige zomerweer?

Bewoners langs de Koningsweg in Arnhem kunnen tot nog toe leven met de gevolgen van de afsluiting van de snelweg A12. Ze vreesden, net als in 2022 toen de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn dicht ging, grote overlast door met name ‘sluipende’ truckers. ,,Maar tot nu toe is het vol te houden.”