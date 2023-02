Jaloerse ex (30) uit Vaassen krijgt taakstraf na stalken, mishandelen en bedreigingen

Twee doden, verwoeste huizen en veel boosheid: dit is wat we tot nu toe weten over de megabrand in Arnhem

De verwoestende brand die twee mensen in Arnhem het leven kostte en enorme schade veroorzaakte aan meerdere huizen roept veel vragen op. Wie sliep er allemaal in het illegale bouwsel dat achter een van de huizen stond? Wie zijn de slachtoffers? En waarom greep de gemeente niet eerder in? Dit is wat we tot nu toe weten.

1 februari