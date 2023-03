Jan en Janny Willemsen veertig jaar actief als kostersechtpaar in Driel: ‘We willen een eeuw volmaken’

Jan en Janny Willemsen zijn deze week veertig jaar actief als kostersechtpaar in de Protestante Gemeente in Driel. Omdat opa én vader Willemsen die taak ook al vervulden, sinds 1927, heeft de familie een eeuw in zicht.