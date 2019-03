Jan van Leeuwen (Jezus Leeft): ‘Meer aandacht voor saamhorigheid, zorg voor ouderen en gehandicapten’

Naam: Jan van Leeuwen (56), Apeldoorn

Beroep: Marktkoopman

Hobby’s: Wandelen, fietsen, zwemmen, eigen vrije tijd creëren, rust vinden in de natuur



Waarom in de politiek: ,,Ik ben evangelist en wilde de partij graag helpen. Maar ik ben geen extreme Christen. Ik vind het heel mooi om mensen de normen en waarden bij te brengen, wij willen meer problemen oplossen. Bovendien hou ik wel van een uitdaging, iets waar anderen niet graag aan zouden beginnen. Jezus was de positiefste man ter aarde, daar trek ik me aan op.”



Speerpunten voor de komende vier jaar: ,,We vinden het erg belangrijk dat er meer aandacht komt voor de saamhorigheid, de zorg voor ouderen en gehandicapten. De rijken minder rijk en de armen minder arm. Het gebruik van de auto en vliegtuig kan minder, met het oog op het milieu. Vervoer hoeft niet gratis, maar als je het goedkoper maakt, zullen meer mensen de auto laten staan.”