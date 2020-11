Janet heeft één speciale tattoo. ‘Die heb ik laten zetten na het overlijden van mijn vader’

,,Tien jaar geleden wilde ik een tattoo. Tattoos waren toen nog niet zo hot als nu. Het idee kwam spontaan, ik liep er niet al jaren mee rond. Bij L’Extremiste in Arnhem liet ik een bloementak zetten. Op mijn rug, die zoals je ziet vol begint te raken.



Tattoos zijn verslavend. Het is inmiddels een gedeelde verslaving: mijn man Hans is ook om. We hebben dezelfde tatoeëerder, in Barcelona, waar Hans en ik normaal een paar keer per jaar naartoe gaan. Om de hoek van ons appartement zit Medusa Tattoo. Uit nieuwsgierigheid stapten we eens naar binnen. Hans en ik voelden direct een klik met de eigenaresse: Eva, een stoere vrouw met veel tattoos, die motor rijdt en parachute springt.



Bij ieder bezoekje aan Barcelona hoort een bezoekje aan Eva. Hans en ik gaan dan samen. Niet om elkaars handje vast te houden. Al is het op sommige plekken, zoals op de ruggenwervel, even de kiezen op elkaar. Met Eva hebben we echt een band gekregen, we houden contact. Haar shop is dicht nu, Barcelona zit gedeeltelijk op slot.