‘Je leeft niet in het moment als je het aan het vastleggen bent of oude momenten terugkijkt’

Zo is er een cartoon van een jongen die tijdens een prachtige zonsondergang dolfijnen uit de oceaan ziet springen, maar met gebogen hoofd een Instagramaccount bekijkt en denkt: Angela heeft het toch beter daar. Of een wandelaar die in een verlaten bergdal zegt: als niemand zijn camera bij zich heeft, waarom zijn we dan in godsnaam helemaal hiernaartoe gelopen!?