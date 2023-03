Jeugdtrainer Pieper en zijn pupillen helpen Dierensche Boys de winter door

,,Alles doet al pijn, ik moet er nog niet aan denken hoe het morgen voelt”, stelt Mark Pieper lachend na Dierensche Boys-RVW (1-0). Hij strompelt als laatste van het veld, komt als laatste uit de douche en meldt zich pas in de kantine als de eersten van zijn pupillen al naar huis gaan, of naar hun bijbaantje. ,,Tot dinsdag Mark!” Dan traint Pieper de jongens met wie hij tegen RVW in het veld stond.

De JO19 van Dierensche Boys helpt het eerste door een zware winter heen. Vier jeugdspelers deden mee tijdens de zege op RVW in de vijfde klasse C. Daan Corbijn en Stijn Mulder in de basis, Ryan Groenendijk en Senne van Zon als invallers. Zestien, zeventien zijn ze. De toekomst, zo hoopt de vereniging. Samen spelend met het verleden. Pieper vond het zo’n vijf jaar geleden wel genoeg in het eerste team van de club waar hij ook in de jeugd speelde en op zijn zestiende doorbrak. ,,Daarna heb ik nog even doorgevoetbald met vrienden op zondagochtend in het derde, maar daar ben ik mee gestopt toen ik jeugdtrainer werd. De zaterdag én zondag weg voor voetbal, kreeg ik er bij mijn gezin niet meer in. Nu wel, tja, omdat de club het nodig heeft.”