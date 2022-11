Jock wilde weg uit ‘Belfast Light’ en woont nu in Arnhem: ‘Stad heeft hetzelfde als Amsterdam, alleen kun je alles hier lopend doen’

Museum Arnhem lijkt op weg naar de 100.000 bezoekers, 2023 begint meteen met Rembrandt

ARNHEM - Het vernieuwde Museum Arnhem lijkt hard op weg naar 100.000 bezoekers in 2022. Tot en met oktober telde het museum aan de Utrechtseweg al meer dan 80.000 mensen. ,,Met een beetje geluk tikken we dit jaar de 100.000 aan”, zegt Maarten Jeukens namens het museum, dat weer open is sinds 13 mei.

7 november