John Frostbrug nog niet op slot voor werkzaamheden en vanaf maandag nog maar beperkt toegankelijk

omrijdenARNHEM - Weggebruikers in Arnhem moeten vanaf vandaag rekening houden met verkeershinder door groot onderhoud aan de John Frostbrug. Om 20.00 uur zou de overspanning over de Nederrijn worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar om 20.30 uur reed er nog steeds verkeer over de brug. Van verkeersregelaars of wegafzettingen is nog geen spoor. De werkzaamheden duren tot uiterlijk maandagochtend 6.00 uur.