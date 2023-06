Jonge BMX’er naar het ziekenhuis met klaplong en zware hersenschudding na ongeluk op Papendal

Interview BMX-held Jelle van Gorkom na verlamming: ‘Kinderen vragen wanneer ik terugkom... Dat doet pijn’

2021 zou het jaar van zijn afscheid worden. In plaats daarvan werd de carrière van BMX-er Jelle van Gorkom noodgedwongen drie jaar geleden beëindigd door een ernstig ongeluk. ,,Het revalideren is zeker niet altijd makkelijk geweest, maar het leven is niet makkelijk.”