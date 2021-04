Jonge pedojagers horen celstraffen tegen zich eisen vanwege fatale mishandeling Jan: ‘Pedojacht is letterlijk levensgevaarlijk’

ARNHEM - Tegen een 18-jarige pedojager uit Rozendaal die betrokken is bij de fatale mishandeling van de 73-jarige Arnhemmer Jan is woensdagavond een gevangenisstraf van 18 maanden geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moet er toezicht komen door de reclassering.

Voor de 73-jarige gepensioneerde docent Jan liep de uitlokking en mishandeling eind oktober fataal af. Hij dacht via internet een afspraak te hebben gemaakt met een blond knulletje van 15 jaar. In plaats daarvan werd hij door de groep van vijf jongens opgewacht bij de supermarkt in het Arnhemse Spijkerkwartier. Hij overleed later in het ziekenhuis.

De eis tegen de 18-jarige is de zwaarste eis van de vijf. Tegen een 17-jarige jongen is 15 maanden jeugddetentie geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Een andere 17-jarige jongen gaat als het aan het OM ligt twaalf maanden de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen een jongen van 15 jaar is een werkstraf geëist van 240 uur en negen maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook is tegen een 16-jarige jongen een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist. Voor alle straffen geldt een proeftijd van twee jaar.

,,Het slachtoffer is meerdere malen geschopt en geslagen. Ook toen hij op de grond lag en tegen het hoofd werd getrapt”, aldus de officier van justitie. Jan had aanvankelijk de afspraak willen afzeggen. Hij vond 15 jaar eigenlijk veel te jong. Hij werd overgehaald toch te komen. Een van de jongens filmde het incident, dat in amper 23 seconden voorbij was. Niet alles staat op beeld.