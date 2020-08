Jongetje (10) van fiets geduwd en beroofd van 2 euro in Arnhem: ‘Wat een laffe daad’

video Loopt er een wolf rond in een Arnhemse woonwijk?

8 augustus ARNHEM - Loopt er een wolf rond in de Arnhemse wijk Elderveld? Een inwoner van de wijk dacht het dier vorige week te hebben zien op zijn oprit. Camerabeelden van zijn buurman leken dat beeld te bevestigen, maar deskundige Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland biedt uitsluitsel. ,,Dit is overduidelijk een hond.”