Joods zilver dat decennialang was verstopt in slaapkamerkast te zien in Rozet; wie zijn de erfgenamen?

Zilverwerk als stille getuige van een Joods oorlogsdra­ma

ARNHEM - In 1984 vond Marion Veld-Nielsen oud zilverwerk achter een kast in haar 19de-eeuwse herenhuis in Arnhem. Lang keek ze er niet naar om. Bijna vier decennia later ontdekt ze dat de bekers, kandelaren en bestek de stille getuigen zijn van een oorlogsdrama, een herinnering aan Joods leed in Arnhem.