Josan Meijers (67) gaat met pensioen: 'Maar ho ho, ik ga niet stilzitten'

Eva (31) is de eerste aanvoer­ster van VDZ-man­nen in 97 jaar: ‘Oké jongens, nu samen dou­chen?’

Voor het eerst in de bijna 100-jarige historie van de Arnhemse voetbalclub VDZ was een vrouw aanvoerder van een mannenelftal. Eva Heijnen is na jaren in Vrouwen 1 nu een gewaardeerde kracht bij de mannen.