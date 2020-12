Journalist krijgt 500 euro boete voor kopen van illegaal vuurwerk voor reportage

Arnhemse Mientje laat haar papegaai Chico niet meer ontsnappen: ‘Wil dit nooit meer meemaken’

30 december ARNHEM - Mientje de Jong uit Arnhem haalde in het afgelopen voorjaar het landelijk nieuws, toen haar papegaai Chico vijf dagen zoek was, en 40 kilometer verderop werd teruggevonden. Tien maanden later is ze daar nog steeds dolgelukkig mee. ,,We hebben inmiddels een horgordijn voor de deur gehangen. Zo’n situatie als begin dit jaar wil ik nooit meer meemaken.”