Jullie herinneringen aan café The Move in Arnhem: 'Heul veul lol'

indebuurt.nlWodka Woensdag, alternatieve muziek, de zwarte bar, metalheads, punkers, gabbers, ravers; The Move was zo’n 40 jaar lang een icoon in Arnhem. Het café maakt binnenkort definitief plaats voor een nieuwe club . Naar aanleiding van dit nieuws halen Arnhemmers herinneringen op.

Zoeperi’j en gemis

Jordi Kleerebezem herinnert zich vooral de drank bij café The Move. Hij reageert op Facebook: ”Zoeperi’j.” Jeremy Ederveen herinnert zich juist weinig, maar dat is niet omdat hij nooit bij café The Move kwam… ”Ik was altijd zo zat als een tor. Ik mis de move echt.”

Lindy van den Bosch vertelt dat ze op haar zeventiende mocht drinken in The Move. ”In 1997 mocht dat op die leeftijd nog. Ik kan hele verhalen schrijven over wat er allemaal gebeurd is. Ik mis de ouwe, alternatieve bars.”

‘Heul veul lol’

Veel Arnhemmers koesteren warme herinneringen aan The Move. Francis Vink vraagt Marieke Eelkema of ze ‘het nog weet’, waarop Marieke antwoord: ”Absoluut! Superleuk!” Jerry de Vries zegt dat hij het altijd gezellig vond in het café. ”Ik heb er heul veul lol gehad en bier gedronken.” Toch mocht niet iedereen aan de alcohol. Joop Kemp zegt: ”Moniek Jansen, zo lang geleden mocht jij nog geen alcohol!” Monique reageert met een bedenkelijk kijkende emoji: ”Hahaha, mocht dat niet?”

Alternatief sfeertje

Dave Repulse haalt herinneringen op aan het alternatieve sfeertje in The Move. ”Er kwamen metalheads, punkers, gabbers, ravers. Zij ontmoetten elkaar hier.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Huwelijksaanzoek

Koltin Mandonado reageert op Facebook dat hij in café The Move een huwelijksaanzoek deed. ”Ik ben hier voor Rianna Krebber op een knie gegaan.”

Zoenen voor ’n euro

Met de opening van de nieuwe nachtclub voelt Kim de Beer een stapavondje aankomen. Ze vraagt Michelle mee. Die geeft één voorwaarde: ”Zoenen voor een euro doe ik niet meer, hoor!”

Wodka Woensdag

Hoe kan het ook anders, veel Arnhemmers halen herinneringen op aan Wodka Woensdag. De meesten zijn dan ook blij met het nieuws dat de nieuwe eigenaren van de zaak Wodka Woensdag terugbrengen. Aricia Bouman zegt: ”Wodka woensdag, zoals in de good old days.” Ook Niels Borgonjen is enthousiast en maakt zich al klaar om te gaan. ”We kunnen weer naar WoWo!” Ben je benieuwd wanneer de nieuwe club in het oude pand opent en wat je ervan kan verwachten? Je leest er meer over in dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!