‘K-hoer en dik varken’, man scheldt conducteur uit: ‘Tot op het bot beledigd met meest dodelijke ziekte, vanwege niks’

Ruim drie maanden later zit Yassin voor de politierechter in Arnhem. Het incident spijt hem, zegt hij donderdagmiddag. ,,Mijn excuses nog, mevrouw.” Hij draait zich in de zittingszaal om naar één van de aanwezige toezichthouders, die aangifte deed van mishandeling en beledigingen.

Zijn gedrag was niet normaal, erkent hij vlot pratend. Yassin weet heus wel dat je bij boa’s of agenten moet meewerken. ,,Mijn vader werkt bij de politie.” Hij had daarom gewoon aan de kaartjescontrole moeten meewerken. De getoonde anonieme ov-kaart was niet van hem, wist hij. Hij weigerde zijn ID-kaart te tonen, toen daar als extra controle om werd gevraagd. ,,Met zijn vieren kwamen ze in de trein om me heen staan. Het werd me zwart voor de ogen.” Hij kampt met autoriteitsprobleem. Dan is hij zijn emoties niet te baas. Hij vraagt de politierechter om begrip. ,,Het was onmacht. Van alles kwam naar boven.”