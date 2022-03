Kamervragen over zelfmoordpoeder: ‘Wie is verantwoordelijk bij letsel hulpverlener?

Aanleiding van deze Kamervragen is het incident in Arnhem donderdag, waarbij een politieagent onwel raakte in een woning in de wijk Schuytgraaf. Hij was mogelijk in contact gekomen met zelfmoordpoeder middel X. In de woning werd een dode gevonden die zichzelf van het leven had beroofd.

De SGP maakt zich hierover grote zorgen en wil van minister Kuipers weten hoe hulpverleners voorbereid of getraind worden op dergelijke situaties. En ook wie er verantwoordelijk is als een agent of zorgmedewerker daardoor blijvend letsel overhoudt of zelfs overlijdt.

‘Handel aan banden leggen’

De oppositiepartij is tegen de verstrekking van zelfmoordpoeder middel X. Deze wordt als conserveringsmiddel gebruikt en is legaal verkrijgbaar. ‘Hoeveel slachtoffers moeten er vallen voor u verdere stappen zet om de handel in dit zelfmoordpoeder aan banden te leggen', vraagt de SGP aan de minister.

De agent mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Of hij onwel is geworden door het poeder is onduidelijk.