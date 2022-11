Kan gat in hek langs de Veluwe niet meer worden gerepareerd? Dit betekent de nieuwste stikstofuitspraak van de Raad van State

met video Mooi, dat plan voor 180.000 nieuwe woningen in het Oosten. Maar haalbaar? ‘Lijkt me onwaar­schijn­lijk’

Als het Rijk niet snel zorgt voor nieuwe ‘stikstofruimte’, komen de ambitieuze plannen voor tienduizenden broodnodige nieuwe woningen in Oost-Nederland in gevaar. Om het woningtekort op te lossen wil het kabinet de komende zeven jaar 900.000 nieuwe huizen bouwen. De vraag is of dat gaat lukken.

15 oktober