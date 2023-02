Kansen én risico’s door slimme schrijftool ChatGPT: ‘Hoeft niet slecht te zijn, maar we moeten oppassen’

Met Video Introdans treedt op bij 80ste verjaardag prinses Margriet: koning en koningin zijn er ook bij

Prinses Margriet viert over twee weken haar verjaardag in het bijzijn van haar favoriete dansgezelschap: Introdans uit Arnhem. Een groot deel van de koninklijke familie is daarbij aanwezig, zo maakt de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Margriet was op 19 januari al jarig, zij werd toen 80 jaar.

2 februari