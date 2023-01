Kapper waste ruim miljoen euro aan crimineel geld wit: ‘Ik deed het voor het geld, ik was best een populaire jongen’

Een 24-jarige Arnhemmer heeft in de jaren 2017, 2018 en 2019 ruim een miljoen euro aan crimineel geld witgewassen met zijn kapperszaak. Hij was naar eigen zeggen een patser, en deed het voor het geld. ,,Toen ik geld had, voelde ik me machtig.”

,,Ik kon schoenen kopen van 200 euro. Dat kon mijn moeder nooit doen voor mij”, vertelde hij vrijdag in de rechtbank. ,,Flessen drank kopen bij het uitgaan. Dat vond ik top. Gewoon top.”

De officier van justitie liet hem weten dat zijn vergrijp een gevangenisstraf van vier jaar betekent. Maar omdat de zaak lang is blijven liggen en de man zijn leven inmiddels een positieve wending heeft gegeven, hield ze het in haar strafeis op drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

10.000 euro aan contanten in tas

De zaak kwam aan het rollen toen de man in 2018 een ongeluk kreeg en met zijn auto in een sloot belandde. De politie zag hem zoeken naar iets. Ze visten een Louis Vuittontas op waar een kleine 10.000 euro aan contanten in bleek te zitten plus bankpasjes op verschillende namen.

De politie startte een onderzoek en bekeek zijn bankrekeningen. De man had een kapperszaak, maar er kwamen zulke grote bedragen binnen dat het niet in verhouding stond tot zijn werk. De bedragen werden doorgesluisd naar andere rekeningen of contant opgenomen.

Geld van een kennis

De man vertelde op de zitting dat het was voor een kennis van een oom. Die had het over transporten van auto’s en andere goederen naar Afrika gehad en hem geld geboden als betalingen op zijn rekening overgemaakt konden worden. Dat zou belastingtechnisch handiger zijn. Per betaling kreeg hij 500 of 750 euro.

Hij ging akkoord en als er weer een betaling was geweest, nam hij het op en bracht het naar de kennis. ,,Ik kreeg het geld en gaf het weer af.” Toen hij het ongeluk kreeg was hij ook op weg geweest naar die man.

Vrienden werden katvanger of geldezel

Op een gegeven moment werden rekeningen van hem geblokkeerd. Hij haalde toen vrienden en kennissen over als katvanger of geldezel te fungeren. Ze openden rekeningen en gaven hem het geld als er iets was gestort. In totaal werd er op die manier nog eens 7 ton witgewassen.

Het is niet duidelijk geworden waar het geld vandaan komt. De officier van justitie kon niet zeggen of het om drugsgeld ging of dat het geld afkomstig was van bijvoorbeeld fraude. Maar de man had op zijn minst moeten vermoeden dat het om crimineel geld ging, vindt ze.

Quote Het was te mooi om waar te zijn. Maar ik kreeg geen signalen van de bank of de belasting­dienst. Ik kreeg geen tegengas Verdachte

De man zei dat hij ook wel een onderbuikgevoel had gehad. ,,Het was te mooi om waar te zijn. Maar ik kreeg geen signalen van de bank of de belastingdienst. Ik kreeg geen tegengas.” Hij stelde weleens vragen aan de kennis, maar kreeg geen antwoord en ging gewoon verder. ,,Het was heel dubbel. Ik had wel argwaan, maar de voordelen wogen zwaarder.”

Trance

Hij ging veel stappen in die tijd. ,,Toen ik veel geld verdiende was ik een andere persoon”, vertelde hij de rechtbank. ,,Ik was in een trance of zo. Alles wat gebeurde maakte me niet zoveel uit. Zolang ik maar geld verdiende en kon blijven doen wat ik wou. Ik was best wel een populaire jongen.”

Toen hij uiteindelijk tegen de lamp liep, ging hij verder in een ander deel van Nederland. Daar is hij inmiddels al wel voor veroordeeld. Hij zei op de zitting dat hij bijna tien maanden in de cel heeft gezeten. ,,Het was de moeilijkste tijd van mijn leven.” Hij heeft er angsten aan overgehouden.

Andere wending

Met hulp van de reclassering heeft hij zijn leven na zijn vrijlating een andere wending gegeven. Hij was vol lof over de medewerkster die hem hielp. ,,Zij heeft me de kans gegeven mezelf te vinden. Zij is heel belangrijk voor me geweest. Ze heeft me kwaliteiten laten ontdekken waarvan ik niet wist dat ik die had. En mindere punten laten zien waar ik me ook niet bewust van was. Ik ben haar heel dankbaar.”

Hij had flinke schulden opgebouwd. Om die af te betalen nam hij verschillende banen aan. Hij ging weer knippen, werkte als vuilnisman en als portier. ,,U gaat de goede kant op”, concludeerde de rechter.

Volledig scherm Witwassen. Foto ter illustratie. © Getty Images

Crimineel geld?

De verdediging vroeg zich af of de Arnhemmer wel had kunnen weten dat het om crimineel geld was gegaan. Die meende dat het om verdiensten ging uit de export naar Afrika en dat had goed gekund, aldus de raadsman.

De advocaat vond verder dat een gevangenisstraf geen toegevoegde waarde meer heeft en stelde de rechtbank voor het met werkstraffen af te doen. Het gaat om drie verschillende feiten, waar per feit de maximale werkstraf van 240 uur voor opgelegd zou kunnen worden, stelde hij.

Uitspraak over twee weken.