Karakteristiek Arnhems café L’Amérique blijft behouden, eigenaar zoekt uitbater

Café waar de tijd stil stond, is nu een fotostudio: ‘Je kunt je eigen verhaal bedenken’

ARNHEM – Fotograaf Matty Maas raakte meteen geïnspireerd toen ze de verhalen las over L’Amerique in de Bloemstraat in Arnhem, het café dat een kwart eeuw geleden sloot en waar sindsdien de tijd stil stond. Het duurde even voor ze die inspiratie omzette in actie, maar in de komende twee maanden is het zover: iedereen die zich wil laten fotograferen in de kroeg met het nostalgische interieur kan zich bij haar melden. L’Amerique is in september en oktober haar fotostudio.

1 september