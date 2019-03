Kees van Baak uit Nijkerk geridderd bij afscheid als Gelders Statenlid

Van Baak was acht jaar en drie maanden Statenlid in Gelderland. Tijdens zijn laatste termijn was hij tevens plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. ,,Voor mij is dit een einde van een bijzondere periode, waarin ik 23 jaar actief ben geweest in de politiek’’, zei Van Baak. Commissaris van de Koning John Berends omschreef de CDA’er als ‘gedreven, deskundig en betrokken’.



Naast Van Baak mochten Jaap Jonk, Engelina van Steenbrugge, Harold Zoet (allen CDA), Anja Prins, Mike Waltmans (VVD), Pieter Plug (ChristenUnie), Anna-Lena Penninx (PvdA) en Agnes Lewe (SP) een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun verdiensten.



De installatie van de nieuwe leden van Provinciale Staten in Gelderland vindt donderdag plaats.