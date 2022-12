Kerk opent warme kamer in Driel: ‘Wij willen er zijn voor iedereen in het dorp’

ANWB: Fileleed in de ochtend het grootst op A12 tussen Duitse grens en Arnhem

ARNHEM - Het traject tussen de Duitse grens en Arnhem op de A12 staat met stip op 1 in de file top 10 van de ochtendspits. Dat meldt de ANWB. In de avondspits zijn de files op het traject in omgekeerde richting goed voor een tiende plaats in het overzicht.

8:35