Kermisplezier bij Gelredome doet coronavirus vergeten

ARNHEM - Ruimte genoeg op de megakermis bij GelreDome. Toch valt het niet mee om voldoende afstand te houden. Kermisplezier doet het coronavirus soms vergeten. ,,Bij de gezondheidscheck aan de ingang is nog het gevaarlijkst.”

,,Dames en heren. De rij wordt gelukkig alweer kleiner. Hier binnen staat de mooiste en grootste kermis van Gelderland en omgeving. Let op de anderhalve meter corona regelgeving. Past u op, want de boa's controleren. Een bekeuring kost 95 euro.”



Zaterdagavond even na negenen. Voor de ingang naar de kermis op de parkeerplaats van stadion GelreDome in Arnhem vormt zich een rij. Ernaast zit Milo in een karretje met grote speakers.

Onvermoeibaar hamert de kleine grote man van circus Renz, ingehuurd als gastspeaker, op de boodschap om toch alsjeblieft voldoende afstand te houden. ,,De kermis is coronaproof opgebouwd. We hebben er álles aan gedaan. Alleen samen met u kunnen we handhaven.”